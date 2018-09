Kim Kardashian stelt nieuwe collectie make-up voor en draagt alleen maar bloemen

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian (37) brengt deze week een nieuwe make-upcollectie uit en stelt die trots voor op Instagram. Dat doet ze zonder kleren, maar wel met strategisch geplaatste bloemen op haar lichaam.

Op vrijdag lanceert Kim Kardashian haar zogenoemde ‘Cherry Blossom’-collectie, die - zoals de naam al doet vermoeden - veel roze bevat. Kardashian is dol op kersenbloesems, zelfs de babyborrel van haar jongste dochter Chicago stond in het teken van de bomen. Ze noemt het meisje ook haar cherry blossom baby, waardoor de nieuwste make-uplijn een beetje op haar is geïnspireerd. Volgens fans knipoogt de brunette ook naar het Japan-avontuur van de Kardashians in maart van dit jaar.

Foto: IG

Om haar nieuwe make-up te promoten en haar liefde voor kersenbloesems in de verf te zetten, poseert de realityster poedelnaakt op een bedje van de bloemen. Er liggen ook bloemen op haar boezem, kwestie van die te verbergen, en op haar benen. Rond haar pols draagt ze een fleurige armband. De collectie, met onder meer roze oogschaduw, roze lippenstift en blush, is vanaf 14 september te koop via de website van KKW Beauty.