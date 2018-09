Greg Van Avermaet kan ook in nieuwe ploeg blijven rekenen op de steun van zijn wegkapitein

De 36-jarige Francisco Ventoso heeft zijn contract bij Continuum Sports verlengd. De Spanjaard zal de wegkapitein zijn van de opvolger van BMC, een rol die hij al vervulde bij de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Continuum Sports is de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, die volgend seizoen als CCC door het leven zal gaan na het afhaken van de hoofd- en naamsponsor. CCC is een Poolse procontinentale ploeg die de licentie van BMC overneemt. Eerder werd al bekendgemaakt dat Greg Van Avermaet er komend seizoen de kopman zal zijn.

“Er zijn niet veel renners in het peloton met de ervaring van Francisco”, zegt Jim Ochowicz, algemeen manager van BMC. “In zijn twee jaar bij BMC heeft Francisco getoond dat hij een uitstekende wegkapitein is en dat hij een heel goede mentor is voor de jonge renners.”

“Ik ben hier gelukkig. Het was dus een makkelijke beslissing om opnieuw te tekenen bij Continuum Sports”, aldus Ventoso. “Ik maakte deel uit van het team dat het in de voorjaarsklassiekers van 2017 zo goed deed. Hoewel het moeilijk is om die successen te herhalen, is dat toch de ambitie. Ik wil opnieuw in steun rijden van Greg Van Avermaet en het team in de beste koersen van het seizoen.”

Ventoso won onder meer etappes in de Giro (in 2011 en 2012) en de Vuelta (2006) en is een oud-winnaar van Parijs-Brussel (2010).

