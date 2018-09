Anne Chapelle genoemd bij meest invloedrijke Belgen in de modewereld

De toonaangevende modewebsite Business of Fashion heeft zijn jaarlijkse lijst met de vijfhonderd meest invloedrijke figuren uit de modewereld gepubliceerd. Onder wie ook twaalf Belgen.

Kering-baas François-Henri Pinault, modeontwerper Virgil Abloh, actrice Yara Shahidi en activiste Kalpona Akter werden door Business of Fashion naar voren geschoven als de figuren die de modewereld het voorbije jaar hebben dooreengeschud. Maar in de lijst met vijfhonderd namen staan ook opnieuw enkele Belgen.

Zakenvrouw Anne Chapelle is de enige nieuwe Belgische naam. De stille kracht achter het succes van modelabels Ann Demeulemeester en Haider Ackermann staat dan ook volop in de spotlights nu ze ook haar schouders heeft gezet onder de reanimatie van het Franse couturehuis Paul Poiret.

De Belgische ontwerpers die opduiken in de lijst zijn: Walter Van Beirendonck, Kris Van Assche, Raf Simons en diens rechterhand Pieter Mulier, Anthony Vaccarello en Glenn Martens werden wel opnieuw in de lijst opgenomen. Ook make-upartiesten Peter Philips en Inge Grognard, fotograaf Willy Vanderperre, stilist Olivier Rizzo en model Hanne Gaby Odiele mogen we opnieuw tot het selecte kransje rekenen.

Vorig jaar stond ook Dries Van Noten in de BoF500, dit jaar niet meer. Geen vergetelheid, Van Noten staat voortaan een trapje hoger: samen met Ann Demeulemeester, Diane von Furstenberg en Linda Loppa werd hij opgenomen in de zogenaamde 'Hall of fame' van de modewebsite, 'voor mensen die een permanente plaats in de BoF500 hebben verdiend'.

De volledige lijst met alle vijfhonderd namen vindt u terug op de website.