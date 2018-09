Boer Jeroen is nu al smoorverliefd: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”

We zagen vorige week al hoe boer Jeroen klamme handjes kreeg toen hij Severien zag staan. Gisteren werd dat nog eens bevestigd toen hij haar voor het eerst een wel erg lange knuffel gaf. “Op dat moment begon het ook te kriebelen in mijn buik”, reageert hij bij Dag Allemaal.

Jeroen kreeg vorige week al rode kaken toen hij Severien zag staan. Een ware coup de foudre. “Ik stond te trillen op mijn benen toen ik Severien zag”, blikt Jeroen terug in Dag Allemaal. “Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.”

De gedachte alleen al dat ze op speeddate kwam, maakte hem in de uitzending van gisteren dan ook opnieuw zenuwachtig. Jeroen maakte meteen van de gelegenheid gebruik om een wel héél lange knuffel te geven… en ondertussen ook haar achterste eens aan te raken.

“Daar stond ik dan met mijn klamme handjes”, aldus nog Jeroen. “Op dat moment begon het ook te kriebelen in mijn buik. Er was meteen aantrekkingskracht tussen ons. Ik zag het hele ‘huisje-tuintje-boompje-kindje’-plaatje al voor mij. En na de speeddates ben ik er nog meer van overtuigd dat zij de ware is. Al wil ik de andere vrouwen zeker ook een kans geven.”