Neos Maaseik neemt kustvakantie en verkent de Westhoek per fiets

Maaseik - Dit jaar werd de traditionele Neos Maaseik kustvakantie gecombineerd met een fietsvakantie.

Terwijl de niet-fietsers hun dag vulden met wandelen, shoppen en genieten van de vele terrasjes werd de Westhoek verkend door de fietsers. Zo werd er tijdens de fietstochten haltgehouden in Westvleteren, Ieper, Veurne, Diksmuide en werden er bezoeken gebracht aan onder andere de Ijzertoren in Diksmuide, de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren, Tyne Cot Cemetery de Britse begraafplaats van oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog, De Menenpoort in Ieper en stonden we even stil op Hill 60.

Kortom een zeer geslaagd vierdaags fietsevenement waar we met ongeveer 200km in de benen tevreden op mochten terugkijken.

Voor het volgende werkjaar staat er een fietscruise in Noord-Holland en Texel gepland.

Meer hierover op onze site www.neosvzw.be/maaseik