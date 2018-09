Jong en Fit Kermt-Spalbeek fietst met nieuwe uitrusting

Kermt

Hasselt - De leden van Wielerclub Jong en Fit Kermt-Spalbeek hebben een nieuw pak aangetrokken om het laatste deel van het warme seizoen af te sluiten. Dat ging gepaard met een ritje naar het bedrijf van trouwe sponsor DSSV in Viversel, waar een groepsfoto werd genomen.

De wielerclub telt zo’n zestigtal actieve leden en biedt jong en oud de kans op inspanning en ontspanning op meerdere dagen van de week, van de lente tot de herfst.

De snelle heren komen zaterdagmorgen aan hun trekken. Vertrek om 8 uur voor ritten van 100 tot 150 km. Soms wordt ook deelgenomen aan organisaties van Cycling Vlaanderen, dat is de recreatiepoot van de Koninklijke Belgische Wielrijders Bond. Leden van Jong en Fit genieten dus van alle voordelen van deze koepel: verzekering, bijstand in geval van pech, attest ziekenfonds, …

Zondagmorgen om 9 uur vertrek op de parking van ’t Bierhof te Spalbeek de club in twee groepen voor ritten van ongeveer 60 km.

Op dinsdagavond komen ook de dames aan bod met ritjes tot 45 km. Dit is ook de ideale springplank voor jongeren en beginners om in groep te leren fietsen in een rustiger tempo.

Op geregelde tijdstippen worden ook speciale uitstappen georganiseerd naar bekende wieleroorden zoals de Balenberg, de Stop van Lozen en naar Oteppe. Jaarlijks wordt er ook een fietsweekend ingericht en organiseert de club het Valentijnsontbijt.

Nieuwe leden zijn zeker welkom bij Jong en Fit (0479 40 99 30).