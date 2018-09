Recordaantal chefs voor tiende verjaardag van Jong Keukengeweld

Voor de jubileumeditie van Jong Keukengeweld werd een recordaantal van 67 topchefs gestrikt. Zij bieden jongeren van achttien tot en met dertig jaar in oktober en maart een tafeltje aan tegen een erg scherpe prijs.

De deelnemende chefs werden geselecteerd door een vakjury onder leiding van Jan Buytaert, njam!-chef en tot 2008 de eigenaar van het tweesterrenrestaurant Bellefleur in Kapellen. Het zijn allemaal chefs met een onbevreesde kookstijl zonder tierlantijntjes en met duurzame, kwaliteitsvolle ingrediënten van eigen bodem als rode draad.

Samen zullen zij het komende jaar de Vlaamse tafelcultuur promoten. Dit jaar zijn er 23 nieuwe chefs die mogen deelnemen. Filip De Pauw (1990) bijvoorbeeld, de chefkok van Jerom in Antwerpen, Kim Devisschere (1984) van Roots in Gent of Sofie Warnants (1984) van Beaucoup Fish in Brussel. Samen met 44 'oudgedienden' zijn ze goed voor een recordaantal van 67 deelnemers.

Twee acties

De eerste jongerenactie vindt plaats van 1 tot en met 31 oktober. Jongeren kunnen hiervoor reserveren via de website van Jong Keukengeweld vanaf woensdag 12 september. De tweede jongerenactie loopt van 1 tot en met 31 maart 2019, waarvoor reserveren kan vanaf 13 februari.

Het opzet is dat jonge mensen kunnen genieten van een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier voor 49 euro. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro. Menu’s moeten net als andere jaren op voorhand betaald worden.