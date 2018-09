OPROEP. Anderhalf miljoen Amerikanen geëvacueerd voor “extreem gevaarlijke” orkaan

De zuidoostkust van de Verenigde Staten maakt zich op voor de komst van orkaan Florence. De vroegere tropische storm heeft zich intussen opgewerkt tot een orkaan van categorie 4. Volgens het Orkaancentrum moeten de Amerikanen zich opmaken voor “catastrofale schade.” Anderhalf miljoen mensen aan de kust van North Carolina, South Carolina en Virginia moeten hun huizen verlaten.

Florence klom in amper dertien uur tijd op van een categorie 1 op de Saffir-Simpson schaal tot een categorie 4. Enkel orkaan Humberto in 2007 deed haar dat voor. De Saffir-Simpson schaal die dient om de kracht van orkanen in te schalen loopt tot 5. Bij categorie 4 kan de wind een snelheid van 195 kilometer per uur bereiken. Bomen worden daarbij ontworteld en elektriciteitspalen uit de grond gerukt. Als dat gebeurt kan het weken, zoniet maanden duren voor de stroom in sommige gebieden terugkeert. Woensdag wordt verwacht dat de orkaan zijn toppunt zal bereiken, met winden tot 240 km/u. Daarmee zou Florence bijna een orkaan van categorie 5 worden.

Overstromingen

Niet alleen de wind die de orkaan met zich meebrengt, jaagt de Amerikanen schrik aan. De aarde in zowel North als South Carolina is door recente regen al volledig verzadigd volgens meteoroloog Brett Rossi. “De rivieren staan al hoog en de storm zal zich traag voortbewegen als die aan land komt, wat de situatie alleen maar erger zal maken. Daarnaast zou Florence wel eens tot dertig centimeter regen kunnen meebrengen op plaatsen die dat echt niet aankunnen.”

Tientallen centimeters regen dus, bovenop rivieren die al op hun hoogste punt staan. Dat kan leiden tot overstromingen die op hun beurt ook weer “dagen- of wekenlang kunnen duren”, volgens de Nationale Weerdienst in de VS. “Alle gegevens wijzen erop dat er een extreme ramp op komst is”, aldus orkaanspecialist Bryan Norcross aan USA Today. Verwacht wordt dat Florence woensdag of donderdag de Amerikaanse oostkust zal bereiken.

Verplichte evacuatie

In welke regio’s het meeste regen zal vallen en waar de wind het meest krachtig zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel werd in North en South Carolina al de noodtoestand uitgeroepen en geldt er intussen een verplichte evacuatie van meer dan 1,5 miljoen mensen, vooral aan de kust. De gouverneurs van de staten willen geen enkel risico nemen. Vorig jaar nog kwamen meerdere mensen om het leven toen orkaan Harvey grote delen van Houston blank had gezet.

“Dit is een zeer gevaarlijke orkaan. We gaan niet met het leven spelen van de mensen in Zuid Carolina”, zei gouverneur Henry McMaster maandag nog. De staat heeft intussen in meerdere counties ook de scholen tijdelijk gesloten en heeft meerdere overheidsgebouwen klaargemaakt om mensen op te vangen. Grote snelwegen werden intussen tijdelijk enkelrichting gemaakt: van de kust weg. In de havens langs de kust worden lege vrachtcontainers intussen gevuld in de hoop dat Florence er minder vat op zal krijgen.

In North Carolina worden nog snel de laatste inkopen gedaan. Foto: AP

In supermarkten is het water en brandstof intussen zo goed als overal uitverkocht. Mensen slaan meerdere voorraden in uit vrees dat ze er anders dagenlang geen toegang toe zullen hebben. Veel Amerikanen hamsteren in afwachting van de orkaan. Op meerdere plaatsen worden ook al zandzakjes gevuld, ramen in huizen worden dichtgetimmerd.

Een aantal andere staten, zoals bijvoorbeeld Maryland, heeft nog geen verplichte evacuatie opgzet. “Maar we houden het wel nauwgezet in het oog”, zegt gouverneur Larry Hogan. “Terwijl we hopen op het beste, zijn we ons wel aan het voorbereiden voor het ergste. Onze nationale garde houdt rekening met mogelijke catastrofale overstromingen.”

Meer in het binnenland wordt er ook rekening mee gehouden dat meerdere rivieren buiten hun oevers zullen treden. Tenslotte wordt ook gewaarschuwd voor stroomstoringen. Omgewaaide bomen kunnen bijvoorbeeld elektriciteitskabels beschadigen.

Zeldzaam

Het NHC zegt ook dat zelfs als de storm nog van koers zou veranderen en het centrum van de orkaan net buiten de kust zou liggen, zal Florence vrijwel zeker nog dicht genoeg komen om gevaarlijke winden en overstromingen naar de kustgebieden te brengen, al zal het binnenland in dat scenario meer gespaard worden.

De voorspelde route van Florence. Foto: NHC

Sowieso is de route die Florence aflegt heel atypisch. Vaak wordt de zuid(oost)kust wel getroffen door het natuurgeweld van orkanen, maar in de noordoostkust komt dat veel minder vaak voor.

Dat een zware storm of orkaan van categorie 3 of hoger de zuidoostelijke kust bereikt, is dus zeldzaam. Sinds 1851 gebeurde dit nog maar met 10 grote orkanen. De meest recente was Fran, in 1996. Hugo, in 1989, was de vorige orkaan die dat deed. De schade van die orkaan liep toen op tot 14,1 miljard dollar. Onderzoeksinstituut Enki Research houdt nu rekening met bijna het dubbele en verwacht 27 miljard dollar schade door Florence.

Nog nooit kwam een orkaan van categorie 5 aan land in die regio. Slechts drie andere stormen met windsnelheden tot 150 kilometer per uur hebben de kust ooit al zo noordelijk geraakt. Veel mensen in de staten Noord en Zuid Carolina en Virginia hebben wellicht nog nooit een storm meegemaakt die de omvang en kracht heeft van orkaan Florence.