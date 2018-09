Ashley Benson bevestigt relatie met Cara Delevingne

Actrices Ashley Benson (28) en Cara Delevingne (26) worden al maandenlang in elkaars gezelschap gespot, maar een officiële bevestiging dat die twee iets hebben, was er nog niet gekomen. Tot nu, want een pikant getinte repliek van Ashley op een foto van Cara op Instagram heeft alle twijfels weggenomen.

Cara Delevingne en Ashley Benson, vooral bekend van 'Pretty Little Liars', werden in mei voor het eerst samen gezien toen ze een concert van Lauryn Hill verlieten. Daarna volgden in de tabloids heel wat foto's van hen in het nachtleven, vaak al kussend en handjes houdend. Toch bleef het lange tijd onduidelijk of ze echt een stelletje zijn.

Zoveel maanden later lijkt er nu toch meer aan de hand te zijn tussen de 'Her Smell'-collega's. Meer nog, Ashley bevestigde op Instagram dat ze een koppel zijn. Zo postte Cara een portret van zichzelf, waarop Ashley reageerde met "van mij". Daarna volgde nog een opvallendere reactie. "Ik kan jouw...zien" waar enkele emoji's van sushi werden aan toegevoegd. Die zouden Urban Dictionary synoniem staan voor een geschoren vagina. Zo, dat weten we dan ook weer.