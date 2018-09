Charlotte Leysen (30) gaat door moeilijke periode: “TV-projecten on hold zetten”

Het gaat niet goed met Charlotte Leysen. Eind augustus raakte al bekend dat de Ketnet-wrapper even van het scherm verdween omdat ze tijdens opnames in Afrika een zware voedselvergiftiging had opgelopen. Deze week beweert Dag Allemaal dat ze daardoor ook “haar grote doorbraak” op tv heeft moet moeten laten schieten.

Charlotte Leysen liep tijdens opnames van de Ketnet-reeks ‘Goed Gezien’ in het West-Afrikaanse Togo een voedselvergiftiging op. De wrapper werd daarvoor ter plaatse behandeld, maar blijkt toch nog niet volledig hersteld te zijn.

Foto: ISOPIX

Door de gezondheidsproblemen liet de VRT eind augustus al weten dat Leysen voor onbepaalde tijd van het scherm verdwijnt, maar deze week bericht Dag Allemaal over nog meer slecht nieuws. De presentatrice zou bij Vier een nieuw programma in prime time hebben mogen presenteren, maar moest die uitdaging met pijn in het hart afzeggen.

“Het is heel vervelend dat ik momenteel lichamelijk niet in staat ben om mijn werk met volle energie te doen”, reageert Leysen. “Daardoor heb ik enkele mooie tv-projecten on hold moeten zetten. Het lijkt me logisch dat ik daar mentaal niet heel vrolijk van word, gezien mijn grote passie voor het vak.”