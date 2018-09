Hoe gevaarlijk is Marc Dutroux nog? Advocaat vraagt antwoord aan experts om cliënt vrij te krijgen

De advocaat van Marc Dutroux blijft ervoor ijveren om zijn cliënt voorwaardelijk vrij te laten uit de gevangenis. Hij vraagt de strafuitvoeringsrechtbank nu om een college van experts samen te stellen die moeten beoordelen hoe gevaarlijk zijn cliënt nog is voor de maatschappij. Dat melden de kranten van Sudpresse, waarin experts hun ongenoegen kenbaar maken.

Marc Dutroux heeft de jongste jaren al meerdere pogingen gedaan om vervroegd en onder voorwaarden vrij te komen uit de gevangenis. Telkens is het antwoord van de strafuitvoeringsrechtbank negatief. Maar dat betekent niet dat de advocaat van de seriemoordenaar het opgeeft. Integendeel.

Bruno Dayez heeft zelfs een nieuw plan in gedachten. De advocaat van Dutroux heeft de procedure in gang gezet bij de rechtbank om een college van experts samen te stellen die zich buigen over de vraag hoe gevaarlijk zijn cliënt nog is. Als die gerechtspsychologen zouden oordelen dat er geen kans is op recidive, kan dat de beslissing van de rechtbank beïnvloeden.

Kans op recidive is in te schatten

Om de kans op recidive in te schatten bestaan wetenschappelijke methodes. Zo kunnen psychologen beoordelen hoeveel risico er is dat iemand binnen de vijf of binnen de twaalf volgende jaren opnieuw een gewelddaad of seksueel geweld pleegt.

In het geval van Dutroux, een psychopaat, lijkt de kans erg groot dat het risico op recidive hoog ingeschat wordt. Psychiater Walter Denys, die Dutroux in 1996 onderzocht na zijn arrestatie, noemde hem toen de “perfecte psychopaat”. “Ik heb in meer dan 40 jaar meer dan 6.000 gevallen onderzocht”, zegt hij bij Sudpresse. “Dutroux is zeker een van de weinige psychopaten die ik ontmoet heb, maar hij springt er niet echt uit.” Hij zet vraagtekens bij het gevraagde onderzoek. “De antwoord op de vraag of hij nog gevaarlijk is, is niet wetenschappelijk.”

Denys noemt Dayez een “arme advocaat” omdat hij op deze manietr probeert om Dutroux vrij te krijgen. “Rechters stellen me vaak de vraag, maar wij zijn geen profeten. Vaak antwoord ik dat het individu op dat moment niet gevaarlijk is, maar dat ik niet kan zeggen hoe dat zal evolueren zodra hij weer vrij is.”