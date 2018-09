Samana Meeuwen smult bij Chocolatier Vissers

Meeuwen

Meeuwen-Gruitrode - Samane Meeuwen heeft een zeer smakelijk bezoek gebracht aan Chocolatier Vissers. Aangezien de demonstratie pas om 14 uur doorging, werd er eerst nog een wandeling ingepland.

Vertrekkende vanaf 't Heem gingen we met twaalf Samanaleden op stap. Onze vrijwilligers stonden klaar om waar nodig een handje te helpen. Toen we aankwamen bij de Chocolatier, stond de gastvrouw te wachten in haar werkpak, met koksmuts en al. Daar waren ook reeds 29 andere leden aanwezig.

Na een filmpje over de cacaoboon en hoe chocolade gemaakt wordt, kregen we ook een hele demonstratie. We leerden hoe er met de chocolade gewerkt wordt, hoe pralines ontstaan en hoe de vormen voor figuurtjes voor Pasen en Sinterklaas gebruikt worden. Alles werd voor onze ogen klaargemaakt en na de koffie met vlaai, mochten we al dat lekkers ook proeven. Het was een leerrijke en lekkere namiddag.