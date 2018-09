175 (!) politici op één jaar tijd vermoord in Mexico

In Mexico zijn op een jaar tijd 175 politici vermoord. Onder hen ook verscheidene kandidaten voor de verkiezingen van 1 juli dit jaar. Minstens 850 politici werden slachtoffer van agressie. Dat blijkt uit een studie van consultingbureau Etellekt, dat de periode van begin september 2017 tot eind augustus 2018 onder de loep nam.

Op 1 juli vonden in Mexico presidents-, parlements-, gouverneurs- en lokale verkiezingen plaats. De kiesstrijd werd overschaduwd door geweld, vaak veroorzaakt door de vermenging van georganiseerde misdaad en politiek.

Vorige vrijdag nog werd Blas Juan Godínez, de verkozen burgemeester van Gómez Farías, in het noorden van het land, een dag voor zijn aantreden neergeschoten en levensgevaarlijk verwond. Zijn vader werd vorig jaar in november ontvoerd en is nog steeds vermist.