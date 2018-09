Seniorenvereniging Anders Jong Bocholt op reis

Bocholt - Maandagmorgen 3 september vertrokken de senioren van Anders Jong Bocholt op najaarreis naar Normandië.

De eerste stop was in Rouen, de stad van Jeanne d’Arc, waar de senioren een rustige wandeling maakten door het historische stadsgedeelte met uiteraard een bezoek aan de kathedraal en de kerk van Jeanne d’Arc, gebouwd op de plaats waar haar brandstapel destijds stond. Later die dag ging het verder naar Villedieu les Poêles naar het hotel Le Fruitier, waar de reizigers een culinair hoogstaand menu stond op te wachten.

Op dinsdag bezochten de senioren de plaatselijke, zeer indrukwekkende klokkengieterij. Daar vertrokken ze in de vroegte naar Granville met zijn prachtige haven en oude binnenstad. De oorlogsresten van de kazematten van Hitlers ‘Atlantic Wall’ zijn nog volop zichtbaar rond het strand. In de namiddag volgde dan een grote verrassing: een bezoek een Le roc des Harmonies, een parel van een museum, en nadien nog een aangenaam bezoek aan de Franse trots: proeven van cider en calvados in ‘la Ferme de L’Hermitière’. Eenmaal terug in het hotel weeral culinaire verwennerij ten top.

Woensdag verlieten de reizigers Normandië heel even om naar Bretagne te gaan naar Saint Malo. Een zeer mooi stadje met ommuurde wallen, wat de senioren uitnodigde om een mooie wallenwandeling te maken van 1,8 km. Na de middag ging het terug naar Normandië voor een bezoek aan een van de drie meeste bezochte parels van Frankrijk: le mont Saint Michel. Heel impressionant. Donderdagvoormiddag stond er dan een bezoek aan Arromanches gepland, waar de senioren getrakteerd werden op een 360° panorama film over WO II met achteraf vrije tijd in de stad en op de stranden waar destijds in juni 1944 de invasie plaats vond. Na de middag was er een bezoek aan Omaha Beach, Colleville en La Pointe du Hoc, het grote strijdtoneel van de invasie van de geallieerden in 1944. Als afsluiter van een drukke dag nog een ingetogen moment op het Amerikaans kerkhof waar ze werden getrakteerd op ‘the last post’.

Op vrijdag was het tijd om de koffers te pakken en in de bus laden. Maar vooraleer ze huiswaarts keerden, brachten de senioren nog een bezoek aan het uiterst charmante stadje Honfleur met zijn prachtig bewaarde middeleeuwse houten kerkje. Het stadje straalt zoveel gezelligheid en schilderachtigheid uit, dat je er verliefd op wordt. Na dit bezoek ging het, niet moe maar wel zeer voldaan, huiswaarts via de Pont de Normandie. Eenmaal op de terugweg naar huis, kregen de reizigers nog de film ‘The Longest Day’ voorgeschoteld. Met dank aan het bestuur van Anders Jong Bocholt en Johnny Frederix van ‘Op Reis’ voor deze prachtige reis.