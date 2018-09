Rusland start grootste militair manoeuvre sinds Koude Oorlog

Rusland begint vandaag in het oosten van Siberië aan het grootste militaire manoeuvre sinds de Koude Oorlog. Aan de oefening “Vostok-2018 nemen 300.000 militairen, 36.000 pantservoertuigen, meer dan 1.000 vliegtuigen, helikopter en drones en 80 marineschepen deel.

De laatste keer dat zo’n grote oefening werd gehouden in Rusland dateert van 1981, te midden van de Koude Oorlog. De oefening die dinsdag start telt echter nog meer troepen. Aan de oefening nemen ook 3.200 soldaten en 30 vliegtuigen uit China deel, en ook Mongolië stuurt manschappen.

Het manoeuvre komt er op een moment dat de spanningen tussen Rusland en de NAVO hoog oplopen. De relatie tussen beide is verslechterd sinds de annexatie van de Krim in 2014. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov is de grootse oefening gerechtvaardigd vanwege de “agressieve en onvriendelijke houding” tegenover Rusland.

Vijf dagen

Dinsdag en woensdag zal de operatie vooral gepland en voorbereid worden. De eigenlijke operaties starten op donderdag, en zullen vijf dagen duren, aldus generaal Gerasimov. De oefening vindt plaats op vijf legerterreinen, vier luchtmachtbasissen en in regio’s in de Japanse Zee, de Beringstraat en de Zee van Ochotsk.

Tijdens het manoeuvre wordt niet gestreden tegen een fictieve buitenlandse macht. Wel strijden het centrale militaire district van Rusland en de noordelijke vloot tegen het oostelijke district en de Pacifische vloot. Het voornaamste doel is om de snelle ontplooiing van duizenden troepen te oefenen, net als de inzet van vliegtuigen en voertuigen, van het westen naar het oosten van Rusland, aldus BBC op gezag van TV Zvezda.

In de herfst houdt ook de NAVO zijn waarschijnlijk grootste militaire oefening sinds de Koude Oorlog. Van 25 oktober tot 7 november zullen in Noorwegen meer dan 40.000 soldaten uit een dertigtal NAVO- en partnerlanden tezamen trainen.