Titelverdediger Tim Wellens past voor GP Wallonie: geen enkele WK-ganger aan de start

Geen enkele van de acht WK-Belgen staat morgen aan de start van de GP de Wallonië. Tim Wellens was normaal voorzien bij Lotto-Soudal, maar haakt in laatste instantie af. Wellens verkiest om wat langer in Monaco achter de brommer van vriendin Sophie te rijden om zich klaar te stomen voor het WK.

Ook Greg Van Avermaet en Xandro Meurisse blijven nog aan de kant, Ben Hermans en Serge Pauwels starten vandaag hun voorbereiding in de Ronde van de Slovakije. Tiesj Benoot, Laurens De Plus en Dylan Teuns rijden nog in de Vuelta.

Wel van de partij zijn Jasper Stuyven, Guillaume Martin, Warren Barguil. Arnaud Demare en ex-winnaars Jens De Debusschere en Jan Bakelants. Voor de renner van AG2R-La Mondiale is het mogelijk zijn laatste officiële wedstrijd van het seizoen.

De start van deze semi-klassieker (205, 9 km) is om 11u20 in Blegny. Via de Côte de Trasenster (km 13,8), Côte d’Ermeton (km 165,2), Côte de Lustin (km 184,8), Tienne aux Pierres (km 194, 6) gaat het richting de finish op de Citadel van Namen. Al ligt de aankomst enkele honderd meter lager dan de voorbije jaren, wat het iets minder lastig maakt.