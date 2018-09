Voor het eerst een catwalkshow met alleen transgender modellen

De modeshow van het Amerikaanse label Marco Marco tijdens de New York Fashion Week was er eentje die echt grensverleggend was. Op de catwalk waren voor het eerst alleen transgender mannen en vrouwen te zien. "Ik vond dit de ideale gelegenheid om aan te tonen dat ze hier zijn en blijven en dat ook zij mooi zijn", zei ontwerper Marco Morante achteraf.

Hoewel er met onder andere Andreja Pejic en Valentijn de Hingh wel enkele transgender modellen zijn die zijn doorgebroken in de modewereld, blijven ze een zeldzaam fenomeen en al zeker tijdens de modeweken. Iets waar het lingeriemerk Marco Marco in een klap komaf mee maakte tijdens zijn show in de New Yorkse editie.

Er was op de catwalk namelijk enkel plaats voor transgender vrouwen en mannen. Onder meer Instagramster Gigi Gorgeous was er te zien, 'Transparent'-actrice Trace Lysette en de bekende transman en activist Laith Ashley. Ze werden luid aangemoedigd door 'Orange is the New Black'-actrice en transgender Laverne Cox.

Lichamen vieren

In een interview achteraf met Mic liet creatief directeur Marco Morante verstaan dat hij blij was met de keuze die hij had gemaakt. "Ik wou een ruimte creëren waarin we transgender lichamen konden vieren. Het was de ideale gelegenheid om aan te tonen dat ze hier zijn en blijven en dat ook zij mooi zijn."