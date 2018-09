Oververmoeide Janine Bischops geeft forfait voor volledige theaterreeks

Vorig weekend moest Janine Bi­schops al de eerste voorstelling ­­an­nuleren van haar ‘twowomenshow’ met Linda De Ridder Bischops & De Ridder, omdat ze oververmoeid was. Maar nu geeft de actrice ook forfait voor de volledige reeks van de theatervoorstelling.

Bischops blijkt nog steeds niet voldoende hersteld om de opvoeringen te combineren met haar rol in de Ketnet-serie #LikeMe. “Ik vind het doodjammer dat ik moet ­afhaken, maar het werd vorige week even te veel. Intussen sta ik wel op de set van #LikeMe, maar er is geen ruimte om verder te repeteren voor Bischops & De Ridder.”

Toch wordt de theatervoorstelling niet afgeblazen. De producenten ­gingen meteen op zoek naar een ­vervangster, en Danni ‘Pascalleke’ Heylen was bereid in allerijl de rol over te nemen. De voorstelling wordt meteen herdoopt tot Danni & De Ridder. “Ik kijk er enorm naar uit om dit samen met Linda te doen.”