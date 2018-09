Bijna honderd transmigranten gevat tijdens grote actie in West-Vlaanderen

Tijdens een grootschalige controleactie in West-Vlaanderen zijn afgelopen nacht 97 transmigranten opgepakt. Dat bevestigt provinciegouverneur Carl Decaluwé dinsdagochtend.

Het ging om een van de grootste acties ooit, waarbij nagenoeg alle politiezones uit de provincie werden ingezet met steun van de federale diensten. Er werd zelfs een drone ingezet. “Alle middelen die we voorhanden hebben, hebben we gebruikt”, aldus de gouverneur. “Het ging ons vooral om beeldvorming. Hoe bewegen de mensensmokkelaars zich en waar zitten de transmigranten?”

Er werd gecontroleerd van 17 uur maandagavond tot 1 uur dinsdagochtend, van Adinkerke tot Zeebrugge. Die grootschalige aanpak rendeert want er werden 97 mensen gevat. In één bestelwagen werden zelfs 24 vluchtelingen gevonden.

“Er komen zeker nog onaangekondigde acties. Onaangekondigd want mensensmokkelaars zijn vrij snel op de hoogte, zo blijkt. De volgende keer is het de bedoeling dat de opgepakte vluchtelingen naar Steenokkerzeel, naar het afhandelingscentrum, worden gebracht. Ik heb vannacht zelf gemerkt hoe arbeidsintensief die afhandeling is. Met het nieuwe centrum zullen de lokale politiediensten zeker ontlast worden”, aldus Decaluwé.