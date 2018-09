Koerdische troepen houden twee Belgische jihadisten vast in Syrië

De Koerdische troepen in Syrië houden twee leden van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) vast die de Belgische nationaliteit hebben. Een van hen werd in ons land veroordeeld tot vijftien jaar cel, schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure dinsdag. Beiden zijn geboren in 1990 en afkomstig uit Vilvoorde.

Het gaat volgens de kranten om Hamsa Ahmed N’Mili en Caner Cankurturan. Die eerste is in 2011 geradicaliseerd na contacten met Sharia4Belgium. Hij werd door de Belgische politie geobserveerd, en de politie had zijn paspoort afgenomen. Toch was hij erin geslaagd om met zijn identiteitskaart, via Duitsland en Turkije, naar Syrië af te reizen.

Cankurturan zou dan weer in Turkije een meisje uit Antwerpen hebben ontmoet dat door Sharia4Belgium werd gerekruteerd, en trok in 2012 naar Syrië. Hij vervoegde daar dezelfde eenheid als N’Mili, waar Belgen en Nederlanders leefden in een villa in Kafr Hamra, in de buurt van Aleppo. Caner Cankurturan werd in 2016 bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor zijn deelname aan de filière van Jean-Louis Denis.

“Ze zijn allebei apart opgepakt na de val van Raqqa in oktober 2017. Ze hebben zich overgegeven”, aldus een antiterreurverantwoordelijke die gelinkt is aan de YPG, de Koerdische Volksbeschermingseenheden, aan La Libre Belgique. “Elke gevangene wordt afgezonderd van de anderen.”