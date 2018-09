Tanja Dexters opent eigen bar-brasserie in hartje Antwerpen

Antwerpen - Tanja Dexters (41) heeft haar leven weer helemaal op de rails. Nadat vorige maand al bekendraakte dat de ex-Miss België opnieuw de liefde vond, opent ze op 21 september haar eigen bar-brasserie in hartje Antwerpen. Dat meldt Story deze week.

“Voor mijn familie en vrienden is het geen verrassing”, legt Tanja Dexters uit in het weekblad. “En ik denk voor Vlaanderen ook niet, want iedereen weet dat ik graag een glaasje drink. Ik hang ook graag aan de toog en hou van gezellig aperitieven. Ik loop dus al een paar jaar rond met het idee om mijn eigen bar te openen.”

‘Bar Flamingo’ opent op 21 september op de Groenplaats in Antwerpen. Maar wie erheen wil in de hoop door Dexters zelf bediend te worden, is eraan voor de moeite. “Het is niet de bedoeling om zelf pinten te tappen en cocktails te shaken. Al zal dat in een zotte bui weleens gebeuren. Ik zal er vooral heel vaak zijn als gastvrouw, om te zorgen dat mijn klanten zich welkom voelen.”