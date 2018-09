Stoffel Vandoorne over Singapore: "Ik ga me voluit geven tijdens dit fantastisch weekend"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kijkt er enorm hard naar uit om in Singapore opnieuw te racen, een nachtrace die altijd voor veel spektakel zorgt.

"Vorig jaar was mijn eerste ervaring wat racen in Singapore betreft en ik heb er echt van genoten," blikt Vandoorne terug op vorig jaar. "Het was daar en in Maleisië dat ik mijn beste resultaat ooit in de Formule 1 behaalde, een zevende plaats."

Volgens Vandoorne past de wagen van McLaren, de MCL33, veel beter bij het tragere stratencircuit van Singapore dan de voorbije twee races die met Spa-Francorchamps en Monza op twee erg snelle circuits werden verreden.

"Het was een circuit dat zeker en vast bij de sterke punten van ons pakket past, meer dan andere circuits. Ik ben dan ook hoopvol dat we een positief weekend tegemoet gaan waarin we een betere snelheid kunnen tonen en het gevecht met onze concurrenten aangaan."

Vorige week raakte bekend dat Stoffel Vandoorne na dit seizoen zijn racezitje bij McLaren verliest. Voor Vandoorne doet dat echter geen afbreuk aan zijn motivatie tijdens de resterende races.

"Ook al kijk ik enorm hard naar de toekomst nu ik weet dat ik volgend seizoen niet voor McLaren zal racen, ik blijf tegelijkertijd 100 procent toegewijd om alles te geven tijdens de resterende races dit seizoen. Zowel het team als ikzelf pushen erg hard om de best mogelijke resultaten te behalen met de middelen waarover we beschikken. Het is zeker en vast nog niet voorbij."

"Racen in Singapore was vorig jaar een ongelooflijke ervaring en ik kijk er naar uit om het opnieuw te doen. Om het raceweekend volgens Europese tijd te beleven is één van de coole zaken aan dit raceweekend en het is echt een unieke ervaring die je nergens anders op de kalender meemaakt. Laat ons hopen dat we een positief weekend voor de fans meemaken," besloot Vandoorne.

