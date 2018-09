Blauwe brigade kleurt bronsgroen

Het hoge woord is eruit. Het Belgische achttal voor Innsbruck is bekend. De helft van de selectie verschijnt met een beschermde status aan de start. In theorie is Tim Wellens degene die het laatst zijn pijl(en) mag opsparen. Tiesj Benoot en Dylan Teuns mogen voordien al de vijandige vestingen bestoken. Terwijl Kevin De Weert gouden Greg van Avermaet achter de hand houdt als joker. Per slot van rekening wachten de renners nog acht dalende en vlakke kilometers tussen de top van Gramartboden en de aankomst op de Rennweg.