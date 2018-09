KRC Genk is hofleverancier in België met 17 stuks

Hoezo, de Jupiler Pro League is geen sexy competitie? Maar liefst 112 van de 454 voetballers in onze eerste klasse zijn momenteel international. Dat is 1 op 4, alstublieft. België zendt zijn zonen uit naar 47 verschillende landen: naar voetbaldwergjes als Haïti en de Comoren, maar ook naar de Rode Duivels en vicewereldkampioen Kroatië. We hebben dus op zijn minst een competitie met héél veel internationale ervaring.