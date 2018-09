De knokpartij tussen Abder Ramdane en Fred Vanderbiest, de assistenten van Union en KV Mechelen, in 1B kent zware gevolgen. De assistent van KV-trainer Wouter Vrancken hield aan een vuistslag niet alleen 7 hechtingen over, hij is drie dagen werkonbekwaam en dient een klacht in bij de burgerrechtbank voor slagen en verwondingen. Ramdane overweegt een klacht wegens racisme.