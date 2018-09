‘Boer zoekt Vrouw’ zit nog maar aan de speeddates, maar één boer gaat al meteen een stapje verder

Vorige week wisten de boeren uit ‘Boer zoekt Vrouw: de wereld rond’ de harten te veroveren van televisiekijkend Vlaanderen. Nu wagen vijf keer tien vrouwen hun kans om op hun beurt de harten van hun boeren warm te krijgen. Maar daarvoor moeten ze snel zijn, want ze krijgen enkel een speeddate om hun interesses en passies uit de doeken te doen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om Björn, Manu, Jan, Jitse en Jeroen een keuze te laten maken uit meer dan 1.500 deelnemers. Maar nu kunnen ze niet meer terug: het is tijd om hun tien favorieten aan een spervuur van vragen te onderwerpen. In vijf minuten tijd moeten ze beslissen over wie ze meenemen naar de volledige dates. En dat loopt niet overal van een leien dakje.

Zorgboer Jitse (22) uit Noorwegen

De liefde van de man gaat door de maag. Ook bij de boeren uit ‘Boer zoekt Vrouw’. De schuchtere Jitse leek in eerste instantie vooral benieuwd naar de pannenkoeken van één van zijn dames, maar ook het meisje in kwestie viel hem zeker mee. “Ze mag blijven”, lachte hij meteen.

Nog vier andere dames konden hem overtuigen, wat zijn selectie op deze vijf brengt:

Olijfboer Manu (53) uit Zuid-Afrika

De dames van Manu zijn voorzichtige, rijpere dames, die al heel wat ervaring hebben in het leven. Maar daar kan de charmante man wel mee om. Hij windt ze allemaal om zijn vingers en er wordt zelfs al gepraat over “vlindertjes”. Maar de dame in kwestie mag helaas niet mee, want Manu besluit om de volgende vijf dames mee te nemen naar de volgende dates:

Melkveeboer Jeroen (27) uit Duitsland

Jeroen kreeg vorige week al klamme handjes en rode kaken toen hij Severien zag staan. Een ware coup de foudre. De gedachte alleen al dat ze nu op speeddate komt, maakt hem weer zenuwachtig. En dan staat ze plots weer voor zijn neus. Hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om een wel héél lange knuffel te geven… en ondertussen ook haar achterste eens aan te raken.

Het verraste dan ook niemand dat zij niet ontbrak bij zijn vijf favorieten. Maar de andere vier dames liet hij lang in spanning zitten, extra lang zelfs: want op het laatste moment bedacht hij zich zelfs. Om uiteindelijk tot dit resultaat te komen:

Honingwijnboer Bjorn (28) uit Canada

Canadees Björn moest toch even in het zwembad duiken alvorens hij zijn dames kan ontmoeten. Hij heeft een paar vragen voor hen voorbereid, maar is vooral op zoek naar ‘the spark’, dat ene vonkje. Maar één van zijn dames durft het hem toch expliciet te vragen. “Wat verwacht jij eigenlijk van ons allemaal?” … Stilte. Al kan hij het nadien perfect verwoorden, in het Engels dan: “Loving, caring and passionate.”

Björn heeft deze vijf liefhebbende, zorgzame en gepassioneerde vrouwen gekozen, en dat deed hij zelfs snel en duidelijk:

Cowboy Jan (29) uit Australië

“Heeft er iemand nen defribilator of hoe heet dat?” lachte cowboy Jan nerveus. In vijf minuten weten of de vrouw van je leven voor je neus zit, is immers zelfs voor een onverschrokken Australiër niet zo gemakkelijk. Snel ging hij nog even bij de ervaren oudere Manu voor wat tips, om er dan zenuwachtig aan te beginnen. Maar nadien is het moeilijk: “Anneke, Anneke, problemen, hé. Wat nu?”

Uiteindelijk hebben deze vijf dames al een deeltje van zijn hart veroverd:

Benieuwd welke drie vrouwen er steeds mee mogen naar de boerderij heel wat kilometers verder? Dat is voor de volgende afleveringen.

‘Boer zoekt vrouw: de wereld rond’, maandag, 20.35 uur, VTM.