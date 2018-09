James Cooke is de eerste kandidaat van ‘Dancing with the Stars’. Aan zijn auditie te zien, had hij daar veel voor over

‘Sterren op de Dansvloer’, dat kende u nog. Het VTM-programma waarin bekende Vlamingen verschillende dansstijlen leerden. Vier gaat dat dit najaar overdoen onder de naam ‘Dancing with the Stars’ en onthulde vanavond dat James Cooke alvast zijn kans gaat wagen. Meteen lieten ze ook zijn auditietape op de wereld los, en we weten eerlijk gezegd niet of we daar al klaar voor waren.

Met Dancing with the Stars brengt VIER dit najaar de meest succesvolle danswedstrijd ter wereld op geheel eigen wijze naar Vlaanderen. In deze uitdagende show loodsen Gert Verhulst en sidekick Jani Kazaltzis bekende Vlamingen door het dansavontuur van hun leven. Wie de andere kandidaten zullen worden, is nog niet bekend, maar met James Cooke zit de showfactor alvast duidelijk hoog genoeg.