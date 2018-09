Vermiste honden Marieke Vervoort gevonden in eigen kofferbak

diest Paniek gisteren ten huize Marieke ‘Wielemie’ Vervoort in Diest. De twee assistentehonden van de Paralympische atlete bleken plots vermist. Met hulp van de vrijwilligers van Lost Dogzzz werden Zenn en Mazzel in de late namiddag gelukkig toch teruggevonden… in de kofferbak van Vervoorts stationwagen. “De honden moeten op eigen houtje in de laadruimte gesprongen zijn”, zegt Wielemie zelf. “Maar ik ben dolgelukkig dat ze terecht zijn.”