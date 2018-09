Het debat in Hechtel-Eksel: “Fusievoorstel van CD&V was op termijn niet ambitieus genoeg”

De populariteit van Jan Dalemans neemt sinds hij burgemeester is enkel nog toe. Maar hoe goed hij het in die eerste legislatuur heeft gedaan, biedt toch stof voor discussie. Volgens de oppositie is het zes jaar van weinig realisaties en een gemiste ‘fusie’-kans geweest. “Nonsens”, reageren Dalemans en CD&V-lijsttrekker Karen Kerkhofs. “We hebben keihard gewerkt en laten het nu aan de burger om te beslissen of we er nog eens zes jaar aan mogen plakken.”