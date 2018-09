Vlaming vraagt opnieuw om extra rijstroken op E313 en E314

BRusseL/HasseltDrie op de tien Vlamingen denken dat één of twee extra rijstroken de oplossing zijn voor de dichtslibbende E314 Genk-Brussel. Voor de E313 Hasselt-Antwerpen pleit één op vier hiervoor. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van werkgeversorganisatie Voka. “Extra investeringen zijn nodig, in het openbaar vervoer in Limburg én in de verdubbeling van het aantal rijstroken op de E313 en de E314: vier rijstroken in beide richtingen”, zeggen Johann Leten en Kris Claes van Voka Limburg.