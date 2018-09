“Esperanto is springlevend”

Limburg is dit weekend thuisbasis voor Benelux Congres van Esperanto

DILSEN-STOKKEMEsperanto estas viva oftewel Esperanto leeft. Dat zegt Ben Indestege (39) van de Limburgse Esperantisten. De vereniging, die een tiental leden telt, organiseert komend weekend in Houthalen-Helchteren het Benelux-Congres van Esperanto. “Een vijftigtal Esperantisten uit de Benelux en Duitsland zullen er samenkomen om ideeën uit te wisselen over hoe we Esperanto nog meer tot bij de jeugd kunnen brengen”, zegt Indestege uit Dilsen-Stokkem. Naar schatting 5.000 Vlamingen spreken vandaag Esperanto.