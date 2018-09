Warmathon verhuist naar Genk

Hasselt/GenkGeen Warmathon in Hasselt eind dit jaar. Studio Brussel kiest immers voor Genk als locatie voor het loopevent, dat kadert in de Warmste Week. Limburg is zo de enige provincie waar de hoofdstad niet de gastheer is. Dat de Limburgse lopers de voorbije drie jaar veruit het minste geld in het laatje van de goede doelen brachten, is volgens de VRT geen reden voor die verhuis. “We willen enkel het parcours vernieuwend houden.”