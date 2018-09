Tijdens de Mijnhappening aan be-Mine in Beringen heeft de politie een wel erg jonge chauffeur betrapt. Zijn auto had de jonge tiener van 14 jaar gewoon zelf gekocht. De nummerplaat was nagemaakt. “Mijn collega’s vonden de bestuurder er wel erg klein en jong uitzien”, zegt hoofdinspecteur Joël De Smedt.