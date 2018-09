Het is een van de meesterwerken uit de impressionistische schilderkunst: Mont Sainte-Victoire, een reeks van de wereldberoemde Franse kunstschilder Paul Cézanne. Dezelfde Mont Sainte-Victoire die tot de US Open-zege leidde van Novak Djokovic. Of hoe een vijfdaagse retraite de Serviër weer naar de absolute wereldtop loodste.