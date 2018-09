Maria is zwanger van een drieling en toont haar enorme buik: “Fascinerend dat dit allemaal in mijn baarmoeder past”

34 weken zwanger is ze, maar woensdag komen haar kindjes al ter wereld: “Dan moet ik eindelijk geen babybobbel van 20 kilogram meer meesleuren.” Al verheugt de 36-jarige Maria zich vooral op de kennismaking met haar drieling.

De Noorse Maria deelt haar volledige zwangerschap op Instagram. Ze heeft er heel wat bekijks, want een zwangerschap van een drieling heeft een net iets drastischer effect op je lichaam dan een gemiddelde zwangerschap. Haar buik lijkt wel op springen te staan. Zelf kan ze er ook niet van over: “Het is fascinerend dat die drie in staat zijn om in mijn baarmoeder te passen!”

Woensdag komt de drieling via een keizersnede ter wereld, want een natuurlijke bevalling zou te veel risico’s inhouden in dit geval. Een babykamer moest niet klaargezet worden, want Maria en haar man wonen maar op 80 vierkante meter en de baby’s komen dus gewoon bij hen op de kamer te liggen. Een bovengemiddeld breed kinderbedje hebben ze wel al klaarstaan.