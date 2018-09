Kim Jong-un vraagt om nieuwe ontmoeting met Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dringt erop aan om een tweede ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump vast te leggen. Dat heeft hij in een brief aan het Witte Huis gemeld.

Het Witte Huis wil zoals bekend dat die ontmoeting er komt, al werd tot dusver geen tijdstip vooropgesteld. Dat bevestigt Sarah Sanders, de woordvoerster van Trump. De president gaf al na de eerste ontmoeting met zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot aan dat hij hem opnieuw wou spreken.

Sanders zegt dat de brief van Kim Jong-un ‘warm’ en ‘positief’ is. Ze wees er ook op dat er bij een militaire parade in Pyongyang vorig weekend geen langeafstandsraketten te zien waren. In het proces van de nucleaire ontwapening ziet ze dit als een teken van goede wil van Noord-Korea.