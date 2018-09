“Agent met taser moet ook defibrillator meenemen”

Elke politieman die op stap gaat met een stroomstootwapen, moet ook een defibrillator meenemen in de combi. Dat vindt de politievakbond Sypol. “Een taser is levensgevaarlijk als hij wordt gebruikt op mensen met hartproblemen”, zegt vakbondswoordvoerder Ruddy Callewaert, die een brief naar Jan Jambon stuurde. De minister liet weten “het voorstel te zullen bekijken”.