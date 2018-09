Parcours BK wielrennen in Gent wordt eerbetoon aan Walter Godefroot

Gent - Het Belgisch kampioenschap wielrennen wordt komend jaar op zondag 30 juni over een parcours van 222 kilometer gereden met start aan het Gentse stadhuis en aankomst aan de Watersportbaan, zo werd maandagavond in de gemeenteraadscommissie van de stad Gent bekendgemaakt.

De wedstrijd bij de mannen elite start op het middaguur, nadien rijden ze via Merelbeke richting Vlaamse Ardennen. Daar leggen ze 3 keer een lus af van 18 kilometer. Die lus leent zich perfect voor diegenen die een vroege aanval willen opzetten met onder meer de kasseistroken Lange Munte, Dikkele Dorp, Paddestraat en Lippenhovestraat.

Daarna gaat het richting Gent waar de mannen nog 7 ronden van 15,5 kilometer afleggen, een lus op een volledig afgesloten parcours. Het parcours situeert zich volledig in het landelijke Drongen. Een eerbetoon aan Walter Godefroot, de Gentenaar die zowel in 1965 als in 1972 Belgisch kampioen werd bij de mannen elite. “Dit lokale parcours kan, door de vele open ruimtes, in geval van wind best wel voor verrassingen zorgen en het eindigt met een lange, rechte lijn aan de Watersportbaan. Kortom, het is een parcours dat zowel de Flandriens als de rassprinters kan bekoren”, aldus Gents schepen van Sport Resul Tapmaz.

Opvallend is dat de wedstrijd bij de vrouwen om 10u15 van start gaat, minder dan twee uur voor de mannenwedstrijd. “Zo hebben we het vrouwenwielrennen een volwaardige plek gegeven. In het verleden was het immers zo dat de vrouwen elite op een onmogelijk vroeg uur aan de bak moest. Dit jaar in Binche werd het startschot nog om 7u45 gegeven, vorig jaar in Antwerpen werd het startschot om 8 uur gegeven. Daardoor moest het vrouwenwielrennen het met heel wat minder publieks- en mediabelangstelling doen dan de mannen. Om dit euvel te verhelpen, wordt er met de mannen elite eerst een grote lus gemaakt, richting Vlaamse Ardennen, alvorens aan de lokale ronden op Gents grondgebied te beginnen. Daardoor kan het startschot voor de vrouwen heel wat later gegeven worden, waarna ze 7 ronden rijden van 15,5 kilometer. Start en aankomst zijn voorzien aan de Watersportbaan. In Drongen rijden ze op dezelfde lokale lus als de mannen.”