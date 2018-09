Mettepenningen streng bij voorstelling Marlux-Bingoal: “Het moet beter in het nieuwe seizoen”

Hamme - “Het moet beter in het nieuwe seizoen”, zei manager Jurgen Mettepenningen van Marlux-Bingoal maandag in het Oost-Vlaamse Hamme bij de voorstelling van het team voor de winter van 2018-2019. “Ik wil meer podiumplaatsen en meer overwinningen.”

Marlux-Bingoal heeft een minder seizoen achter de rug in het veld. Kevin Pauwels won geen enkele cross, behaalde zelfs geen enkele podiumplaats, maar wel tal van vierde, vijfde, zesde of nog verdere ereplaatsen. De Kalmthoutenaar werd dan ook niet geselecteerd voor het WK in Hoogerheide.

Michael Vanthourenhout was de andere kopman. De West-Vlaming behaalde zeven tweede of derde plaatsen en won één cross, in Lebbeke op het eind van het seizoen, en daarna gaf hij zijn jaar met een onverwachte zilveren medaille op het WK veldrijden extra kleur. Klaas Vantornout nam dan weer afscheid van het veld.

Het spreekt voor zich, Marlux-Bingoal wil beter doen in het nieuwe seizoen. “Na een mindere winter, moet het nu beter”, meent manager Jurgen Mettepenningen. “Vorig jaar waren we gewoon niet in onze doen, presteerden we onder niveau. Een ploeg zoals Marlux moet altijd kunnen strijden voor het podium, dat zijn we aan onze status verplicht. We moeten meer podiumplaatsen en meer overwinningen halen, zoals twee, drie jaar geleden. Natuurlijk zal dat niet evident zijn met de twee toppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel, we blijven realistisch, maar wij zijn sterk in de breedte en moeten proberen om ‘the best of the rest’ te zijn. Als er zich kansen voordoen op de zege, moeten we die met beide handen grijpen.”

De voortekenen zijn volgens de manager alvast goed. Gianni Meersman werd vorig jaar tijdens het seizoen nog snel als trainer aangetrokken om het tij te keren. “Gianni heeft vorig jaar veel geleerd als coach, maar aan de voorbereiding in de zomer kon hij niets bijsturen. Nu heeft hij de voorbereiding in goede banen geleid en de dingen anders aangepakt. De zomer wordt ook steeds belangrijker voor de veldrijders en we zien toch dat onze renners progressie hebben gemaakt en dat die nieuwe aanpakt loont. Michael en Eli Iserbyt hebben finales gereden op de weg op een manier die ik daarvoor nog niet heb gezien en daaruit leid ik af dat ze progressie hebben gemaakt. Ik geloof erin, heb vertrouwen en kijk het nieuwe seizoen met optimisme tegemoet.”

Vanthourenhout is nu trouwens de absolute kopman van de ploeg. “Na Mathieu en Wout is hij intrinsiek de beste crosser ter wereld”, gelooft de manager. “Hij is een toptalent, alleen heeft hij wat meer tijd nodig om te groeien dan die andere twee. Voorts geloof ik sterk in Kevin Pauwels en hij mag zeker zijn kans gaan. Hij is helemaal nog niet versleten, hij heeft betere testen afgelegd dan vorig jaar in deze periode. Hij werkt weer samen met Peter Hespel en ik geloof dat we opnieuw de Kevin gaan zien die zal meevechten voor het podium.”

Voorts heeft de ploeg ook nog de wereldkampioen bij de beloften in de rangen, Eli Iserbyt, en mag ook van Laura Verdonschot en Alicia Franck een en ander verwacht worden. Verder kan het team ook uitpakken met een sterke kern bij de junioren en nieuwelingen. “Ik geloof in onze jeugd”, eindigt hij, “in alle jeugdreeksen beschikken we over winnaars die het kunnen afmaken”.