Alderweireld: “Het is een overwinning dat ik bij Tottenham weer in de ploeg geraakt ben”

Toby Alderweireld is back. Na een sterk WK in Rusland staat de Rode Duivel ook bij zijn club Tottenham Hotspur weer vast in de ploeg na contractbeslommeringen. “Dat is een overwinning voor mij”, zei hij aan de vooravond van de UEFA Nations League-opener in en tegen IJsland.

Dinsdag beginnen de Rode Duivels hun UEFA Nations League-campagne in de hoogste divisie van Europa. Maar waar ook Engeland, Nederland, Spanje, Frankrijk of Duitsland geloot had kunnen worden, beginnen de Belgen met een verplaatsing naar IJsland. Geen makkelijke tegenstander, maar ook geen topaffiche. “Ik ben niet ontgoocheld dat we in IJsland spelen terwijl er ook Engeland-Spanje, Frankrijk-Duitsland enzovoorts is”, aldus Alderweireld. “Als ik ontgoocheld zou zijn, zou dat onderschatting betekenen. En dat mogen we absoluut niet doen. We moeten zo’n wedstrijden spelen.”

Nochtans kregen de IJslanders in Zwitserland een zware 6-0 om de oren. De Rode Duivels voetbalden dan weer fluitend naar een 0-4-demonstratie op het veld van Schotland. “Wij weten ook wel dat IJsland in Zwitserland een offday heeft gehad”, zei Alderweireld. “Het wordt morgen een heel lastige wedstrijd. We zullen top moeten zijn. We zouden niet het eerste land zijn dat hier verliest.”

De verdediger is vooral op zijn hoede voor Gylfi Sigurdsson. “Ik ken Sigurdsson heel goed. Hij speelde met mij bij Tottenham en hij heeft bijvoorbeeld een goed schot. Hij is wellicht de beste in de ploeg van de IJslanders.

Woelige periode bij Tottenham

Alderweireld heeft er op clubvlak een woelige periode opzitten. Bij zijn team Tottenham Hotspur mocht hij niet meer meespelen omdat hij geen contractverlenging wilde tekenen. Afgelopen zomer raakte hij echter niet weg, maar sinds dit seizoen staat hij wel weer gewoon in de basis bij de Spurs. “Dat is een overwinning voor mij”, aldus de Rode Duivel. “Het WK was goed en ik had me voorgenomen om hard te werken en mijn kwaliteiten te laten zien. Zo ben ik opnieuw in de ploeg geraakt. Het was voor mij geen ontgoocheling dat ik geen transfer heb gemaakt. Ik wilde niet per sé weg.”

Ook op privévlak loopt het op rolletjes voor de verdediger, die pas vader werd. “Ik loop nu op wolken door de geboorte van mijn dochter Ayla, dat zeker wel. Maar ik ben ook altijd blij dat ik bij de Rode Duivels kan meespelen. Het is dus genieten op alle vlakken.”

