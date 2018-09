U hoort nog van hen: "Soms denk ik dat ze me aannemen om van me af te zijn”

Maasmechelen -

Een dag nadat ze afstudeerde als actrice had ze al werk. “Ik ben een ondernemer”, zegt Ayla Satijn. “Ik wil niet op werk zitten wachten. Ik stuur zóveel mails. Soms denk ik dat ze me aannemen om van me af te zijn.” (lacht) Als de 23-jarige Maasmechelse het niet maakt als actrice, zal het alvast niet aan haar gedrevenheid liggen.