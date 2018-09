ANALYSE. "De thuisploeg zal na die blamage in Zürich strijden als een bende Vikingen tijdens een meedogenloze veroveringstocht"

Vraagje. Wat zouden Thibaut Courtois, Eden Hazard en Axel Witsel gemeen hebben, mochten ze over de IJslandse nationaliteit beschikken? Antwoord: hun achternaam. Namelijk: Thibaut, Eden en Axel Thierryson. Dat zit zo. In IJsland wordt de naam van een geboren jongen gevormd door de voornaam van de vader en het achtervoegsel -son. Bij een meisje is het aanhangsel -dottir.