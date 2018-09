Internationale Tennisfederatie kiest kant van door Williams van seksisme beschuldigde umpire

De Internationale Tennisfederatie steunt umpire Carlos Ramos na de tumultueuze vrouwenfinale van de US Open waarin hij het herhaaldelijk aan de stok kreeg met Serena Williams.

“Carlos Ramos is een van de meest gerespecteerde umpires in de tenniswereld. Zijn beslissingen waren in overeenstemming met de reglementen en werden nadien bevestigd door de beslissing van de US Open om Serena Williams daarvoor te beboeten”, liet de ITF maandag weten.

“Het is begrijpelijk dat dit betreurenswaardige incident een debat uitlokt, maar het is ook belangrijk te weten dat Carlos Ramos zijn taken professioneel, integer en volgens het boekje heeft uitgevoerd.”

Tijdens de partij tegen Naomi Osaka kreeg 23-voudig grandslamkampioene Williams het meermaals aan de stok met de umpire. Die gaf haar drie waarschuwingen: de eerste omdat ze vanuit de tribune aanwijzingen kreeg van haar coach, de tweede voor het kapotslaan van haar racket en de derde voor haar tirade tegen de scheidsrechter over haar eerste waarschuwing. De 36-jarige Williams vond die onterecht en zei dat ze nooit vals zou spelen. Ze nam daarbij onder andere het woord “dief” in de mond. De eerste twee waarschuwingen kostten haar een punt, de derde een game. Nadien kreeg ze van de organisatie van de US Open nog een boete van 17.000 dollar.

De WTA schaart zich dan weer achter Serena Williams. Volgens de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis werd de Amerikaanse vedette afgelopen zaterdag in de finale van de US Open tekortgedaan door de scheidsrechter. WTA-baas Steve Simon liet in een reactie weten dat er geen verschil zou mogen zijn in de manier waarop scheidsrechters omgaan met emoties van spelers en speelsters. “Mannen en vrouwen moeten op dezelfde manier worden behandeld wanneer ze hun emoties uiten. Volgens ons is dat gisterenavond (zaterdag) niet gebeurd”, luidt het.

Williams, die op de persconferentie achteraf het gedrag van de umpire als “seksistisch” omschreef, kreeg na de finale steun van onder meer coryfee Billie Jean King en oud-nummer 1 Victoria Azarenka.

De Japanse Naomi Osaka versloeg Serena Williams zaterdag met 6-2 en 6-4 en pakte zo haar eerste grandslamtitel. Williams bleef door de nederlaag steken op 23 titels, één minder dan recordhoudster Margaret Court.