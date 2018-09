Architecten bestuderen toeristen en bewoners vanuit container

Bocholt - Marlies Vermeulen en Remy Kroese, twee onderzoekers van architectenbureau Dear Hunter, logeren tot 17 september in het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen-Broek. Dat doen ze in een kleine comfortabele wooncontainer die aan de Luysmolen werd geïnstalleerd. “Op vraag van Regionaal Landschap Kempen en Maasland voeren we een onderzoek uit naar hoe inwoners en toeristen de natuur hier beleven”, vertelt architecte en onderzoekster Marlies Vermeulen.

In de Euregio Maas-Rijn bestudeerden architecten Remy Kroese en Marlies Vermeulen al eerder het leven in steden en andere leefgebieden. “In Hasselt, Genk en Maastricht, maar ook in Heers, op het ...