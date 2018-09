Jonge vrouw riep op om aanslag te plegen bij viering van Rode Duivels op Grote Markt in Brussel

Een 25-jarige vrouw uit Ukkel wordt ervan beschuldigd op te roepen tot een aanslag op 15 juli in Brussel. Die dag waren duizenden supporters van de Rode Duivels samengestroomd in de hoofdstad om hen de eren na de derde plaats op het WK Voetbal in Rusland.

Yousra B.S zette een foto met een oproep op het gecodeerde sociale netwerk Telegram: ze riep op om tijdens het feest voor de Rode Duivels supporters aan te vallen. Het bericht zelf werd de dag van het feest opgemerkt. Omdat de jonge vrouw geen onbekende was bij de autoriteiten, werd de oproep snel opgemerkt en meteen heel ernstig genomen. In 2015 trok Yousra namelijk naar Syrië, waar ze uiteindelijk een jaar verbleef voor ze terugkeerde naar België.

Toen ze weer in België was, werd ze beschuldigd van deelname aan activiteiten van een terroristische groepering, waarna ze veroordeeld werd tot een celstraf. Ze werd echter weer onder voorwaarden vrijgelaten, maar werd wel nauwlettend in de gaten gehouden door de staatsveiligheid.

Yousra kon intussen weer gearresteerd worden.