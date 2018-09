“Prins Charles heeft een zwak voor Meghan Markle”

Het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle heeft de band tussen prins Charles en zijn jongste zoon in positieve zin veranderd. De 69-jarige royal heeft ook veel sympathie voor zijn schoondochter. Dat zegt koninklijke bron, de biografe van de toekomstige koning, Sally Bedell Smith aan Vanity Fair.

“Het huwelijk was een keerpunt”, zegt ze. “Charles toonde zoveel liefde voor Harry en Meghan en ik denk dat Harry zijn papa eeuwig dankbaar zal zijn omdat hij zijn wederhelft naar het altaar begeleidde. De band tussen hen was nog nooit eerder zo hecht.” Volgens de ingewijde heeft prins Charles “een zwak” voor de voormalige actrice. “Hij heeft haar enorm ondersteund toen ze te maken kreeg met publiekelijke kritiek op haar vader, Thomas Markle, en vindt haar het beste wat Harry ooit is overkomen.”

Meghan en Harry spendeerden afgelopen zomer bijna een week in Castle of Mey aan de noordkust van Schotland, dat sinds 1952 eigendom is van het paleis. Ze vertoefden er in het gezelschap van prins Charles. “Ze hebben samen gedineerd, gewandeld met de honden en veel gepraat. Ik ben niet zeker of zijn vrouw Camilla Parker Bowles, de hertogin van Cornwall, er zelf ooit zo lang heeft verbleven. Zij zoekt vaker ontspanning op in Devon bij haar kleinkinderen”, klinkt het.

Foto: ISOPIX

Met deze informatie maakt de biografe van prins Charles een einde aan de geruchten dat hij het niet zou kunnen vinden met zijn zonen en enkel met hen zou afspreken in het kader van officiële verplichtingen. Eerder had Kensington Palace dat ‘nieuws’, verspreid door The Daily Beast, al ontkend in The Express. “Complete fictie”, luidde het statement. Dat is een uitzonderlijke zet, want het paleis reageert normaal gezien nooit op roddels.