Bengaals vuur, dansende fans en fietsende spelers: dit was het weekend op de Limburgse voetbalvelden

In de Jupiler Pro League werd dit weekend niet gespeeld, maar in de lagere reeksen rolde de bal wel. Onze fotografen doorkruisten de hele provincie om wedstrijden bij te wonen en kwamen terug met een heleboel leuke filmpjes. Dansende fans, fietsende spelers, Bengaals vuur, mooie doelpunten en straffe saves: je ziet het allemaal in deze compilatievideo.