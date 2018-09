Tot 36 maanden cel voor overvallen in Kermt en Zolder

Hasselt / Heusden-Zolder -

Vier mannen tussen 25 en 48 jaar oud zijn maandag in Hasselt veroordeeld voor het plegen van twee overvallen op 14 juni dit jaar. Om 7 uur vielen twee gemaskerde mannen binnen bij dagbladhandel Miranda langs de Meylandtlaan in Heusden-Zolder en gingen er met de kassa vandoor. ’s Avonds losten de overvallers drie schoten met een alarmpistool bij nachtwinkel Gora Shop in Kermt. De uitbater liet zich niet onbetuigd en ging in de clinch met een van de daders waardoor ze zonder buit moesten afdruipen.