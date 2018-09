Vliermaal

Kortessem - Op 4 september was het voor Samana Vliermaal Zammelen werkelijk vertoeven bij Maria.

Met de bus vertrokken ze naar Lommel Werkplaatsen, na de koffie en taart had er een Mariahulde plaats. "We hebben door het mooie weer ook kunnen vertoeven in het Mariapark. De animatie gebracht door het duo GEBAK was bijzonder mooi. We genoten ook van een heerlijke maaltijd eerst we huiswaarts gingen. Het was weer een fijne namiddag", klinkt het.