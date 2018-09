KSA Sint-Jan houdt zijn eerste startactiviteit

Tongeren - Op zaterdag 8 september werd de startdag gehouden van KSA Sint-Jan in het parochiecentrum van Sint-Jan in Tongeren. Een nieuw schooljaar, dus ook een nieuw KSA jaar! De leden mochten vriendjes en familie meenemen.

De dag werd ingezet met verschillende activiteiten, gevolgd door een ontmoetingsmoment met de leiders. Na 17 uur was er een klein kamermoment om het christelijke er in te houden en daarna konden de ouders aanschuiven voor een lekkere spaghetti of kip curry. Na het eten was er een leidingvoorstelling met een ludiek filmpje over FC De Kampioenen en de meisjes hebben zelf een nieuw liedje geschreven. De allerkleinsten hebben een Tijd-Transporteur gebouwd. En tot slot werd deze dag afgerond met samen te kijken naar het vuurwerk op de grote kermis. Deze jeugdvereniging telt 80 leden zowel jongens als meisjes en 24 leiders, de activiteiten zijn voor de jongens en de meisjes apart, maar zij gaan wel samen op kamp.